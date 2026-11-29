विज्ञापन

में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत रविवार को क्षेत्र के सभी 387 बूथों पर बीएलओ मौजूद रहे। बूथ दिवस के दौरान नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 जमा किए गए। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम रजत वर्मा ने तहसीलदार पुष्पेंद्र कुमार और नायब तहसीलदारों के साथ सैंया, खेरागढ़ और जगनेर ब्लॉक क्षेत्र के विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पात्र युवाओं से फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाने तथा नाम हटाने और संशोधन के लिए फॉर्म-7 व फॉर्म-8 जमा करने की अपील की।में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर क्षेत्र के युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान सुपरवाइजर लोकेंद्र कुमार शर्मा, भाजपा नेता अमरपाल मुखिया, बीएलओ राजकुमार, रुचि सक्सेना, प्रेरणा पांडे, संजू कुमारी, अरविंद शर्मा, आलोक दीक्षित, अजमत अली, मुकुल चौधरी, सपना रानी, दिनेश्वरी, जगबीर सिंह चाहर, ममता सोलंकी व अनीता शर्मा मौजूद रहीं।