Agra News: मतदाता बनने को युवाओं में दिखा उत्साह, रविवार को भी बूथों पर डटे रहे बीएलओ
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:26 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:26 PM IST
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आगरा। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत रविवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मतदान बूथों पर बीएलओ मौजूद रहे और नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, संशोधन व विलोपन से जुड़े आवेदन जमा किए गए। अधिकारियों ने बूथों का निरीक्षण कर सत्यापन व ऑनलाइन फीडिंग की समीक्षा की।
खेरागढ़
में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत रविवार को क्षेत्र के सभी 387 बूथों पर बीएलओ मौजूद रहे। बूथ दिवस के दौरान नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 जमा किए गए। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम रजत वर्मा ने तहसीलदार पुष्पेंद्र कुमार और नायब तहसीलदारों के साथ सैंया, खेरागढ़ और जगनेर ब्लॉक क्षेत्र के विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पात्र युवाओं से फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाने तथा नाम हटाने और संशोधन के लिए फॉर्म-7 व फॉर्म-8 जमा करने की अपील की। किरावली
में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर क्षेत्र के युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान सुपरवाइजर लोकेंद्र कुमार शर्मा, भाजपा नेता अमरपाल मुखिया, बीएलओ राजकुमार, रुचि सक्सेना, प्रेरणा पांडे, संजू कुमारी, अरविंद शर्मा, आलोक दीक्षित, अजमत अली, मुकुल चौधरी, सपना रानी, दिनेश्वरी, जगबीर सिंह चाहर, ममता सोलंकी व अनीता शर्मा मौजूद रहीं। बाह विधानसभा क्षेत्र में अपना नाम जुड़वाने के लिए 1,236 लोगों ने फॉर्म-6 भरकर आवेदन किया। रविवार को एसडीएम बाह विनोद चौधरी, तहसीलदार संपूर्ण कुलश्रेष्ठ और नायब तहसीलदार गीतांजलि भारती विभिन्न बूथों पर सत्यापन के लिए पहुंचीं। उन्होंने प्राप्त आवेदनों के सत्यापन एवं उन्हें ऑनलाइन दर्ज किए जाने की समीक्षा की। बीएलओ को समय से ऑनलाइन दर्ज करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया विशेष पुनरीक्षण अभियान में नाम जुड़वाने के लिए 1,236 फॉर्म-6, नाम कटवाने के लिए 34 फॉर्म-7 एवं नाम संशोधन के लिए 14 फॉर्म-8 भरे गए। सत्यापन के बाद सूची में नाम शामिल और विलोपित किए जाएंगे। पुनरीक्षण अभियान में पात्रों के नाम शामिल कराने के लिए बूथों पर सपा, भाजपा, बसपा और कांग्रेस की टीमें भी सक्रिय रहीं। फतेहाबाद में रविवार को एसडीएम फतेहाबाद स्वाति शर्मा ने विभिन्न मतदान बूथों का निरीक्षण कर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने सभी बीएलओ को बीएलओ रजिस्टर पूर्ण रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन बूथों पर जेंडर रेशियो कम है, वहां विशेष ध्यान देकर महिला मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराए जाएं। इस दौरान तहसीलदार शिखर मिश्रा और देवक श्रीवास्तव मौजूद रहे।
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खेरागढ़
में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत रविवार को क्षेत्र के सभी 387 बूथों पर बीएलओ मौजूद रहे। बूथ दिवस के दौरान नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 जमा किए गए। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम रजत वर्मा ने तहसीलदार पुष्पेंद्र कुमार और नायब तहसीलदारों के साथ सैंया, खेरागढ़ और जगनेर ब्लॉक क्षेत्र के विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पात्र युवाओं से फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाने तथा नाम हटाने और संशोधन के लिए फॉर्म-7 व फॉर्म-8 जमा करने की अपील की। किरावली
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में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर क्षेत्र के युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान सुपरवाइजर लोकेंद्र कुमार शर्मा, भाजपा नेता अमरपाल मुखिया, बीएलओ राजकुमार, रुचि सक्सेना, प्रेरणा पांडे, संजू कुमारी, अरविंद शर्मा, आलोक दीक्षित, अजमत अली, मुकुल चौधरी, सपना रानी, दिनेश्वरी, जगबीर सिंह चाहर, ममता सोलंकी व अनीता शर्मा मौजूद रहीं। बाह विधानसभा क्षेत्र में अपना नाम जुड़वाने के लिए 1,236 लोगों ने फॉर्म-6 भरकर आवेदन किया। रविवार को एसडीएम बाह विनोद चौधरी, तहसीलदार संपूर्ण कुलश्रेष्ठ और नायब तहसीलदार गीतांजलि भारती विभिन्न बूथों पर सत्यापन के लिए पहुंचीं। उन्होंने प्राप्त आवेदनों के सत्यापन एवं उन्हें ऑनलाइन दर्ज किए जाने की समीक्षा की। बीएलओ को समय से ऑनलाइन दर्ज करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया विशेष पुनरीक्षण अभियान में नाम जुड़वाने के लिए 1,236 फॉर्म-6, नाम कटवाने के लिए 34 फॉर्म-7 एवं नाम संशोधन के लिए 14 फॉर्म-8 भरे गए। सत्यापन के बाद सूची में नाम शामिल और विलोपित किए जाएंगे। पुनरीक्षण अभियान में पात्रों के नाम शामिल कराने के लिए बूथों पर सपा, भाजपा, बसपा और कांग्रेस की टीमें भी सक्रिय रहीं। फतेहाबाद में रविवार को एसडीएम फतेहाबाद स्वाति शर्मा ने विभिन्न मतदान बूथों का निरीक्षण कर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने सभी बीएलओ को बीएलओ रजिस्टर पूर्ण रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन बूथों पर जेंडर रेशियो कम है, वहां विशेष ध्यान देकर महिला मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराए जाएं। इस दौरान तहसीलदार शिखर मिश्रा और देवक श्रीवास्तव मौजूद रहे।
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