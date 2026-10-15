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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Work on the second floor of the OPD complex has begun; a new section will be constructed.

Agra News: ओपीडी परिसर के दूसरे मंजिल का कार्य शुरू, बनेगा नया

Thu, 15 Oct 2026 03:16 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 03:16 AM IST
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Work on the second floor of the OPD complex has begun; a new section will be constructed.
एसएन मेडिकल कॉलेज का ओपीडी कंपलेक्स। अमर उजाला - फोटो : samvad
आगरा। एसएन मेडिकल कॉलेज में नई ओपीडी को दोमंजिला बनाने का कार्य शुरू हो गया है। बाल रोग-स्त्री रोग विभाग के लिए नया ओपीडी कॉम्प्लेक्स बनाने का कार्य अगले महीने से शुरू हो जाएगा। इससे मरीजों को काफी सुविधा मिलेगी।
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नई ओपीडी अभी एक मंजिल की है। हॉल ठसाठस भर जाने के कारण पर्चा-दवा और जांच के लिए परेशानी होती है। ऐसे में इसको दोमंजिला किया जा रहा है। इसका कार्य शुरू हो गया है। 5-8 महीने में यह पूरा हो जाएगा। बाल रोग-स्त्री रोग के लिए तीन मंजिला ओपीडी कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। इसका सर्वे हो चुका है।
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इसकी निर्माण प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो जाएगी। इन दोनों के लिए करीब 12 करोड़ रुपये का बजट है। प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि नई ओपीडी की दूसरी मंजिल बनाने का कार्य शुरू हो गया है।
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