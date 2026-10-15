Agra News: ओपीडी परिसर के दूसरे मंजिल का कार्य शुरू, बनेगा नया

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नई ओपीडी अभी एक मंजिल की है। हॉल ठसाठस भर जाने के कारण पर्चा-दवा और जांच के लिए परेशानी होती है। ऐसे में इसको दोमंजिला किया जा रहा है। इसका कार्य शुरू हो गया है। 5-8 महीने में यह पूरा हो जाएगा। बाल रोग-स्त्री रोग के लिए तीन मंजिला ओपीडी कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। इसका सर्वे हो चुका है।इसकी निर्माण प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो जाएगी। इन दोनों के लिए करीब 12 करोड़ रुपये का बजट है। प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि नई ओपीडी की दूसरी मंजिल बनाने का कार्य शुरू हो गया है।