Agra News: जंप बॉल प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागी किए सम्मानित
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:41 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:41 PM IST
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सैंया। जंप बॉल एसोसिएशन ऑफ आगरा के बैनर तले सैंया में आयोजित जंप बॉल प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को मंगलवार को मुख्य अतिथि खेरागढ़ क्षेत्र के पूर्व विधायक महेश गोयल ने शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में बालक एवं बालिका वर्ग की आठ टीमों ने भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बालक वर्ग में शौर्यवीर इंटरनेशनल स्कूल और बालिका वर्ग में सेंट गोपाल पब्लिक स्कूल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। हर्ष एकेडमी की टीम उपविजेता रही। प्रतियोगिता में जावेद खान, सिद्दीकी शकीना और राजेश निर्णायक मंडल में शामिल रहे।
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