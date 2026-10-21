जिस लड़की का किया अपहरण, उसी से हुआ प्यार: अपहरणकर्ता ने रचाई शादी, 12 साल बाद पकड़ा गया; सामने आया सच
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 21 Oct 2026 08:14 AM IST
सार
आगरा में किशोरी को अगवा कर ले जाने के मामले में 12 साल से फरार 50 हजार के इनामी मान सिंह को सदर पुलिस ने राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस से बचने के लिए वह मोबाइल और परिजनों से दूरी बनाए हुए था, लेकिन रिश्तेदार को एक कॉल करना उसकी गिरफ्तारी की वजह बन गया।
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विस्तार
आगरा के थाना सदर पुलिस ने 50 हजार के इनामी मान सिंह को राजस्थान से पकड़ लिया। वह 12 साल से फरार था। उसने जिस किशोरी को झांसा देकर अगवा किया था, उसी से शादी कर ली थी। पुलिस से बचने के लिए परिजन से दूरी बना ली थी। मोबाइल का प्रयोग भी नहीं करता था। मगर एक दिन रिश्तेदार को कॉल कर दी। इससे पुलिस को सुराग मिल गया। टीम उसके घर तक पहुंच गई। उसे विश्वास नहीं था कि पुलिस इतने साल बाद उसे पकड़ लेगी। उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।
अपर पुलिस उपायुक्त सिटी मनोज कुमार ने बताया कि सदर के काैलक्खा निवासी मान सिंह के खिलाफ वर्ष 2014 में एक किशोरी को अगवा कर ले जाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। वह किशोरी को आगरा से बाहर ले गया। पुलिस ने तलाश की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस टीम आसपास के जिलों सहित अन्य राज्यों में भी तलाश करती रही। वर्ष 2018 में आरोपी के खिलाफ विवेचक ने आरोपपत्र लगा दिया। कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। उधर, पुलिस ने इनामी की तलाश जारी रखी।
हाल ही में पुलिस को उसके बारे में पता चला। मान सिंह जोधपुर (राजस्थान) के गांव मानपुरा में छिपा हुआ था। इस पर पुलिस टीम बनाई गई। टीम ने रेकी की। उसके मिलने पर दबिश देकर पकड़ लिया। उसे आगरा लाकर पूछताछ की। उसने बताया कि वह जिस युवती को ले गया था, वो उससे प्यार करता था। वह भी उससे प्यार करती थी। वह बालिग थी। अपनी मर्जी से साथ गई थी। उसी से शादी कर ली। प्राथमिकी दर्ज होने के कारण वो वापस नहीं आना चाहता था। मजदूरी करके जीवन यापन कर रहा था। उसने मोबाइल का प्रयोग करना बंद कर लिया था। घरवालों के पास भी नहीं आता था। उसने हाल में एक रिश्तेदार को कॉल किया था।
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अपर पुलिस उपायुक्त सिटी मनोज कुमार ने बताया कि सदर के काैलक्खा निवासी मान सिंह के खिलाफ वर्ष 2014 में एक किशोरी को अगवा कर ले जाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। वह किशोरी को आगरा से बाहर ले गया। पुलिस ने तलाश की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस टीम आसपास के जिलों सहित अन्य राज्यों में भी तलाश करती रही। वर्ष 2018 में आरोपी के खिलाफ विवेचक ने आरोपपत्र लगा दिया। कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। उधर, पुलिस ने इनामी की तलाश जारी रखी।
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हाल ही में पुलिस को उसके बारे में पता चला। मान सिंह जोधपुर (राजस्थान) के गांव मानपुरा में छिपा हुआ था। इस पर पुलिस टीम बनाई गई। टीम ने रेकी की। उसके मिलने पर दबिश देकर पकड़ लिया। उसे आगरा लाकर पूछताछ की। उसने बताया कि वह जिस युवती को ले गया था, वो उससे प्यार करता था। वह भी उससे प्यार करती थी। वह बालिग थी। अपनी मर्जी से साथ गई थी। उसी से शादी कर ली। प्राथमिकी दर्ज होने के कारण वो वापस नहीं आना चाहता था। मजदूरी करके जीवन यापन कर रहा था। उसने मोबाइल का प्रयोग करना बंद कर लिया था। घरवालों के पास भी नहीं आता था। उसने हाल में एक रिश्तेदार को कॉल किया था।
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