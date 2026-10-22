यूपी: अमेरिकी सांसद जेसन स्मिथ ने परिवार संग निहारा ताजमहल, सूर्योदय की सुनहरी छटा ने मोहा मन

विज्ञापन





भ्रमण के दौरान गाइड नितिन सिंह ने उन्हें मुमताज-शाहजहां की प्रेम कहानी, ताजमहल के इतिहास, इसकी बेजोड़ पच्चीकारी और संरक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। भारतीय वास्तुकला की बारीकियों को देखकर अमेरिकी सांसद खासे प्रभावित नजर आए।

विज्ञापन

हाउस वेज एंड मीन्स कमेटी के चेयरमैन अमेरिकी सांसद जेसन स्मिथ ने बुधवार को परिवार संग ताज का दीदार किया। कड़ी सुरक्षा में उन्होंने सूर्योदय के समय ताजमहल में प्रवेश किया। सूर्य की किरणों के साथ संगमरमरी इमारत के बदलते रंगों ने उनका मन मोह लिया।