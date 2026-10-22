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यूपी: अमेरिकी सांसद जेसन स्मिथ ने परिवार संग निहारा ताजमहल, सूर्योदय की सुनहरी छटा ने मोहा मन

Thu, 22 Oct 2026 12:13 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 22 Oct 2026 12:13 PM IST
सार

अमेरिकी सांसद जेसन स्मिथ ने बुधवार को परिवार के साथ सूर्योदय के समय ताजमहल का दीदार किया। ताज की संगमरमरी खूबसूरती, बेजोड़ पच्चीकारी और भारतीय वास्तुकला की बारीकियों ने उन्हें प्रभावित किया।
 

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US Congressman Jason Smith Visits Taj Mahal with Family
अमेरिकी सांसद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हाउस वेज एंड मीन्स कमेटी के चेयरमैन अमेरिकी सांसद जेसन स्मिथ ने बुधवार को परिवार संग ताज का दीदार किया। कड़ी सुरक्षा में उन्होंने सूर्योदय के समय ताजमहल में प्रवेश किया। सूर्य की किरणों के साथ संगमरमरी इमारत के बदलते रंगों ने उनका मन मोह लिया।
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भ्रमण के दौरान गाइड नितिन सिंह ने उन्हें मुमताज-शाहजहां की प्रेम कहानी, ताजमहल के इतिहास, इसकी बेजोड़ पच्चीकारी और संरक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। भारतीय वास्तुकला की बारीकियों को देखकर अमेरिकी सांसद खासे प्रभावित नजर आए। 
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