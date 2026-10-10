Agra News: सानवी की कप्तानी में यूपी का विजय अभियान शुरू

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महाराष्ट्र में शरद पवार क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मैच में बिहार की टीम 15.3 ओवर में महज 32 रन पर सिमट गई। जवाब में यूपी की टीम ने 5.1 ओवर में 2 विकेट खोकर 36 रन बनाते हुए आसान जीत दर्ज की। दूसरी बार टीम की कप्तानी संभाल रहीं सानवी ने विकेट के पीछे भी शानदार प्रदर्शन करते हुए बिहार की कप्तान का कैच लपका। इस जीत पर आगरा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील जोशन और सानवी की मां रतिका कपूर भाटिया ने खुशी जताते हुए बधाई दी।

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आगरा। जिले की बेटी सानवी भाटिया की कप्तानी में उत्तर प्रदेश की अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने बीसीसीआई अंडर-19 महिला टी-20 ट्रॉफी में जीत के साथ आगाज किया। अपने पहले ही मुकाबले में यूपी ने बिहार को 8 विकेट से हरा दिया।