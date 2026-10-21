{"_id":"6ad8885b624e99049f0cdbfd","slug":"up-marriage-grant-scam-194-fraudulent-applications-rejected-after-three-level-verification-2026-10-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दूल्हा न दुल्हन, फर्जीवाड़े की बरात: सरकार की शादी अनुदान योजना में धांधली की कोशिश, करीब 194 आवेदन हुए निरस्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन



ब्लॉक, तहसील और विभागीय स्तर पर चले तीन चरणों के सत्यापन के दौरान फर्जी दस्तावेज लगाने और गलत तरीके से किए गए 194 आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं।



मैनपुरी जिले में योजना के तहत इस वर्ष सितंबर माह तक पात्र पाए गए कुल 552 लाभार्थियों को कुल 1 करोड़ 10 लाख 40 हजार रुपये की अनुदान राशि वितरित की गई है। विज्ञापन

ब्लॉक, तहसील और विभागीय स्तर पर चले तीन चरणों के सत्यापन के दौरान फर्जी दस्तावेज लगाने और गलत तरीके से किए गए 194 आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं।मैनपुरी जिले में योजना के तहत इस वर्ष सितंबर माह तक पात्र पाए गए कुल 552 लाभार्थियों को कुल 1 करोड़ 10 लाख 40 हजार रुपये की अनुदान राशि वितरित की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही 20 हजार रुपये की शादी अनुदान योजना में फर्जीवाड़े की कोशिश का खुलासा हुआ है।

Trending Videos

जांच में 80 आवेदनों में गड़बड़ी पाई गई

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अनुसार, इस वर्ष शादी अनुदान योजना के तहत करीब 909 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनका ब्लॉक और तहसील स्तर पर सत्यापन किया गया। ब्लॉक स्तर पर हुई जांच में 80 आवेदनों में गड़बड़ी पाई गई जिन्हें निरस्त कर दिया गया।





विज्ञापन

इसके बाद एसडीएम स्तर पर हुए सत्यापन में 11 आवेदन खारिज किए गए। पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से भी आवेदकों के खातों की जांच के बाद 42 आवेदन निरस्त कर दिए गए क्योंकि आवेदकों के बैंक खाते बंद मिले या खाता संख्या गलत दर्ज की गई थी।

विज्ञापन

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने किए 61 आवेदन निरस्त

वहीं, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने 61 आवेदन निरस्त किए हैं। इनमें से कई आवेदकों ने फर्जी तरीके से शादी के कार्ड और गलत आय प्रमाणपत्र लगाए थे। 125 आवेदन अभी संदेह के घेरे में हैं जिनकी जांच चल रही है जबकि 38 का सत्यापन बाकी है।

194 किए गए निरस्त

125 आवेदन अभी संदेह के घेरे में

38 का सत्यापन बाकी

909 आवेदन इस वर्ष सितंबर तक मिले

केस 1

देवपुरा के राकेश ने अनुदान के लिए आवेदन किया तो तहसील स्तर से हुए सत्यापन में आवेदन में लगाया गया शादी का कार्ड फर्जी पाया गया। जानकारी पर पता चला कि उनके यहां शादी पहले ही हो चुकी है और वह गलत तरीके से अनुदान लेना चाह रहे थे।

केस 2

बरनाहल के अशोक कुमार ने अनुदान के लिए गलत आय प्रमाण पत्र लगा दिया। ब्लॉक स्तर पर जांच में ये मामला सामने आने पर उनका आवेदन निरस्त कर दिया।

केस 3

मोहल्ला बागवान की अफसाना और दलीपपुर की शकीला बेगम ने तो अनुदान के लिए गलत आवेदन कर दिया, जबकि वह अल्पसंख्यक में आते हैं। ऐसे में उनका आवेदन निरस्त कर दिया।