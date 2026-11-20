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यातायात नियमों के उल्लंघन पर आमजन को चालान थमाने में कोई रियायत नहीं दी जाती। स्मार्ट सिटी के कैमरों से लेकर वाहनों को रोककर चालान काटे जा रहे हैं। हाईवे हो या फिर एमजी रोड पुलिस हर जगह पर सख्ती कर रही है। हेलमेट, प्रदूषण प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेजों की जांच के नाम पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं जिन वर्दीधारियों पर नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी है, उनके चालान नहीं किए जा रहे हैं। वह बेखौफ बिना हेलमेट गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कानून का पालन कराने वाले ही नियमों को ताक पर रखेंगे तो आमजन से यातायात नियमों के पालन की अपेक्षा कैसे की जा सकती है?पुलिसकर्मियों के नियम तोड़ने पर चालान की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस लाइन सहित थानों में भी बिना हेलमेट, सीट बेल्ट के मिलने पर कार्रवाई की जा रही है। 200 से अधिक चालान पुलिस लाइन में काटे जा चुके हैं।अलका सिंह, एडीसीपी यातायात