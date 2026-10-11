Agra News: हॉकी में मंडल की दो टीमें दिखाएंगी दम

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सीनियर महिला टीम की कप्तान पूजा चाहर होंगी। दल में महक हिरोलिया, सोनी, माही, तमन्ना, शगुन, अंजली, चांदनी और मनप्रीत (आगरा) के साथ अश्वनी, कनिष्का यादव, दिव्या चौधरी, राधा, कृतिका अग्रवाल, नीशू और राधा (मथुरा) शामिल हैं। टीम की प्रशिक्षक पूजा रहेंगी। सब जूनियर बालक टीम में गोविंद कुमार, योगेश कुमार, अमन कुमार, हर्ष बघेल, अनुराग, मोहम्मद उजैका, दारा सिंह, शाद, इब्राहिम, अंश, लवनीत, प्रिंस पाल, सौरभ, सचिन, उमेश कुमार और दिलशाद हैं। दल के प्रशिक्षक विनय कुमार रहेंगे। टीमों के बेहतर प्रदर्शन के लिए डॉ. कमल चौधरी, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी संजय शर्मा, संजय गौतम, हरि सिंह यादव, राजीव सोई, मीनाक्षी घिडियाल और डॉ. जयशंकर ने शुभकामनाएं दी हैं।