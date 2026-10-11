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Agra News: हॉकी में मंडल की दो टीमें दिखाएंगी दम

Sun, 11 Oct 2026 03:14 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 11 Oct 2026 03:14 AM IST
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Two teams from the division will showcase their prowess in hockey.
प्रदेशीय हॉकी प्रतियोगिता
आगरा। प्रदेशीय हॉकी प्रतियोगिताओं में आगरा मंडल की दो टीमें प्रतिभाग करेंगी। अलीगढ़ में 12 से 17 अक्तूबर तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय सीनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता होगी। वहीं, इटावा में इसी अवधि में प्रदेशीय समन्वय सब जूनियर बालक हॉकी प्रतियोगिता खेली जाएगी। दोनों टीमें 11 अक्तूबर को रवाना होंगी।
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सीनियर महिला टीम की कप्तान पूजा चाहर होंगी। दल में महक हिरोलिया, सोनी, माही, तमन्ना, शगुन, अंजली, चांदनी और मनप्रीत (आगरा) के साथ अश्वनी, कनिष्का यादव, दिव्या चौधरी, राधा, कृतिका अग्रवाल, नीशू और राधा (मथुरा) शामिल हैं। टीम की प्रशिक्षक पूजा रहेंगी। सब जूनियर बालक टीम में गोविंद कुमार, योगेश कुमार, अमन कुमार, हर्ष बघेल, अनुराग, मोहम्मद उजैका, दारा सिंह, शाद, इब्राहिम, अंश, लवनीत, प्रिंस पाल, सौरभ, सचिन, उमेश कुमार और दिलशाद हैं। दल के प्रशिक्षक विनय कुमार रहेंगे। टीमों के बेहतर प्रदर्शन के लिए डॉ. कमल चौधरी, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी संजय शर्मा, संजय गौतम, हरि सिंह यादव, राजीव सोई, मीनाक्षी घिडियाल और डॉ. जयशंकर ने शुभकामनाएं दी हैं।
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