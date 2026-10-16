किन्नरों के दो गुट भिड़े: चौकी के सामने झगड़ा, जमकर हुई मारपीट; पुलिस के भी छूट गए पसीने

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जानकारी के मुताबिक विवाद गुरु लक्की और किरन किन्नर के गुट के बीच हुआ। इलाके में नेग मांगने और वर्चस्व को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। करीब 22 साल पुराने इस विवाद के बीच दिवाली पर नेग मांगने को लेकर बृहस्पतिवार को फिर तनातनी हो गई। दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और मामला पुलिस चौकी तक पहुंच गया।वहां पर किन्नरों ने अनैतिक हरकत भी की। चौकी पर दोनों पक्षों के जुटने से हंगामे की स्थिति बन गई। विवाद के दौरान बाल एक-दूसरे के बाल पकड़ कर पुलिस फोर्स के सामने आपस में मारपीट भी की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करीब एक घंटे तक चले घटनाक्रम के दौरान पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हो गया। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि मौके पर दोनों पक्षों को समझाकर शांत करा दिया गया।