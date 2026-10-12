Agra News: आरटीओ में 23 को परिवहन मेला

विज्ञापन





आगरा। संभागीय परिवहन कार्यालय में वाहन स्वामियों और परिवहन व्यवसायियों की सुविधा के लिए अक्तूबर से दिसंबर तक परिवहन मेलों का आयोजन किया जाएगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि पहला मेला 23 अक्तूबर, दूसरा 27 नवंबर और तीसरा 26 दिसंबर को लगेगा। मेलों में बकाया कर जमा करने, शास्ति में छूट का लाभ लेने, नए वाहनों का पंजीकरण, फिटनेस और परमिट संबंधी कार्य कराए जा सकेंगे। स्क्रैप वाहनों के सापेक्ष नए वाहन पंजीकरण और आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों और ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) के आदेशों के प्रति भी जागरूक किया जाएगा।