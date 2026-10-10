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Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

Sat, 10 Oct 2026 02:59 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:59 AM IST
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Today's events in Agra City
धर्म-कर्म
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मंचन- रामलीला कमेटी की ओर से आयोजित वनवास की शोभायात्रा और केवट संवाद लीला का मंचन, यमुना किनारे रोड बेलागंज प्राचीन मथुराधीश मंदिर, शाम 7:30 बजे।
समारोह- श्री जनकपुरी महोत्सव के अंतर्गत लाडी संगीत मेकर की ओर से रामायण प्रस्तुत एवं सम्मान समारोह, जनक महल, भावना एस्टेट शाम 7:30 बजे।
सुंदरकांड- सुंदरकांड पाठ का आयोजन, जंगल वाले हनुमान मंदिर, शाम 5 बजे।
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स्वास्थ्य
शिविर- आगरा विकास मंच की ओर से हड्डी रोग एवं जोड़ प्रत्यारोपण निशुल्क जांच शिविर, 117 जयपुर हाउस, सुबह 10 से 11 बजे तक।
कार्यक्रम- विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर कार्यक्रम, जयप्रकाश नारायण सभागार, स्वामी विवेकानंद खंदारी कैंपस, सुबह 10:30 बजे। गोष्ठी- फिलिंग्स माइंड्स संस्था की ओर से विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर गोष्ठी, 8 विमल बिहार, बोदला सिकंदरा रोड, सुबह 11 बजे।
- विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, आईएमएचएच कैंपस, सुबह 7:30 बजे।
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अन्य

संगीत- अग्रवाल संगठन बिंदु कटरा की ओर से आयोजित महिला संगीत और प्रतियोगिता का आयोजन, अग्रधाम सेवा सदन, सेवला, शाम 4 बजे।

यात्रा- आगरा वंश एकता महायज्ञ आयोजन समिति की ओर से एकता महायज्ञ की आमंत्रण यात्रा का आयोजन। डॉली पब्लिक स्कूल बल्केश्वर, सुबह 10 बजे।

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