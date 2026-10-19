आगरा न्यूज: 20 दिन में तीन ट्रांसफार्मर चोरी, पनवारी में आधे गांव की बत्ती गुल; पुलिस से हुई शिकायत
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 19 Oct 2026 10:11 AM IST
सार
आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में 20 दिनों के भीतर पनवारी और जऊपुरा गांवों में ट्रांसफार्मर चोरी की तीन घटनाएं हुई हैं। ताजा घटना में पनवारी में 400 केवी के ट्रांसफार्मर से कीमती सामान चोरी होने के बाद आधे गांव की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई।
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विस्तार
आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने पिछले 20 दिनों में पनवारी फीडर के पनवारी व जऊपुरा दो गांवों में ट्रांसफार्मर चोरी की 3 घटनाओं को अंजाम दिया है। सिकंदरा के गांव पनवारी में अटूस रोड पर गांव के पास ही 400 केवी का ट्रांसफाॅर्मर रखा हुआ है, जिससे आधे गांव में बिजली सप्लाई होती है। शनिवार की रात चोर ट्रांसफाॅर्मर से कीमती सामान निकाल ले गए।
ग्राम प्रधान सोनू चौधरी ने बताया कि रात 1 बजे गांव की बिजली चली गई थी। चोरों ने 1 बजे के बाद घटना को अंजाम दिया होगा। 8 दिन पहले पनवारी के किसान रामरतन के खेत पर लगे ट्यूबवेल के ट्रांसफाॅर्मर को चोर खोल ले गए थे। वहीं 20 दिन पहले इसी फीडर के गांव जऊपुरा के किसान रंजीत सिंह के खेत पर लगे ट्रांसफार्मर को चोर खोल ले गए थे। जेई रुनकता ने थाना सिकंदरा में घटना की तहरीर दी है।
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ग्राम प्रधान सोनू चौधरी ने बताया कि रात 1 बजे गांव की बिजली चली गई थी। चोरों ने 1 बजे के बाद घटना को अंजाम दिया होगा। 8 दिन पहले पनवारी के किसान रामरतन के खेत पर लगे ट्यूबवेल के ट्रांसफाॅर्मर को चोर खोल ले गए थे। वहीं 20 दिन पहले इसी फीडर के गांव जऊपुरा के किसान रंजीत सिंह के खेत पर लगे ट्रांसफार्मर को चोर खोल ले गए थे। जेई रुनकता ने थाना सिकंदरा में घटना की तहरीर दी है।
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