Agra News: डेंगू के तीन मरीज मिले, 23 घरों में मिला लार्वा

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सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि बाहर का तापमान ठंडा होने के कारण मच्छर घरों में छिप रहे हैं। कई लोगों ने कूलर की टंकी का पानी भी खाली नहीं किया है। इसमें डेंगू का लार्वा तैरता मिला है। बुखार के 17 मरीजों में लक्षण मिलने पर जांच कराई, जिसमें तीन में डेंगू की पुष्टि हुई है। इनके यहां एंटी लार्वा का छिड़काव भी कराया है। जिला मलेरिया अधिकारी राजेश गुप्ता ने बताया कि डेंगू के तीन नए मरीज मिले हैं, इनका उपचार घर पर ही चल रहा है। इस साल डेंगू के 24 मरीज हो गए हैं। मलेरिया के 19 मरीज हैं। मच्छरों से बचने के लिए पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें, पानी को ढककर रखें। मच्छरोधी साधन अपनाएं।

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आगरा। घर में कूलर लगा है तो इसकी टंकी को खाली कर दें। इसमें डेंगू का लार्वा मिल रहा है। इससे मच्छर तेजी से पनप रहे हैं। इनके काटने से डेंगू के तीन नए मरीज मिले हैं। 23 के घरों में लार्वा भी मिला है।