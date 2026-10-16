आगरा: किसान नेता के बंद मकान में लाखों की चोरी, दो लाख नकदी और गहने ले गए चोर; CCTV खंगाल रही पुलिस

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कृष्णा रेजीडेंसी निवासी नागेंद्र उपाध्याय ने बताया कि वह परिवार के साथ बी-9 स्थित मकान में रहते थे। करीब दो महीने पहले वह दूसरे मकान ए-6 में रहने चले गए थे। पुराने मकान में सामान रखा होने के कारण वह उसकी देखरेख के लिए समय-समय पर आते-जाते रहते थे। 12 अक्तूबर को उनकी पत्नी शिखा उपाध्याय मकान पर पहुंचीं। तब सब कुछ सामान्य था।14 अक्तूबर की शाम को पत्नी शिखा और बेटा कार्तिक मकान पर पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गए। सामान बिखरा पड़ा था और अलमारियों के ताले टूटे हुए थे। जांच करने पर कीमती सामान गायब मिला। पीड़ित के अनुसार चोर सोने की चार अंगूठियां, मंगलसूत्र, चेन व अन्य आभूषण, चांदी की दो जोड़ी पायल, बिछुए, चांदी के पांच बर्तन, करीब दो लाख रुपये, लैपटॉप, एलईडी और अन्य घरेलू सामान चोरी कर ले गए। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है।एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि बंद मकान में चोरी की सूचना पर जांच की जा रही है। गेट बंद कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है। चौकीदारों से भी पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि शिकायत में बताए गए सामान की चोरी को लेकर कुछ संदेह हैं।