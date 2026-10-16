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आगरा: किसान नेता के बंद मकान में लाखों की चोरी, दो लाख नकदी और गहने ले गए चोर; CCTV खंगाल रही पुलिस

Fri, 16 Oct 2026 10:06 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 16 Oct 2026 10:06 AM IST
सार

आगरा के कालिंदी विहार स्थित कृष्णा रेजीडेंसी में किसान नेता नागेंद्र उपाध्याय के बंद मकान से गहने, करीब दो लाख रुपये नकद, लैपटॉप और अन्य सामान चोरी होने की शिकायत मिली है। पीड़ित ने चोरी गए सामान की कीमत सात से आठ लाख रुपये बताई है, जबकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ मामले की जांच कर रही है।
 

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Thieves Target Farmer Leader's Locked House in Agra, Steal Jewellery and ₹2 Lakh Cash
चोरी की वारदात - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र की कालिंदी विहार स्थित कृष्णा रेजीडेंसी में चोरों ने बंद मकान को निशाना बना लिया। मुख्य दरवाजे और अलमारियों के ताले तोड़कर चोर सोने-चांदी के आभूषण, करीब दो लाख रुपये की नकदी, लैपटॉप, एलईडी और अन्य घरेलू सामान समेट ले गए। पीड़ित ने चोरी गए सामान की कीमत करीब सात से आठ लाख रुपये बताई है। सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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कृष्णा रेजीडेंसी निवासी नागेंद्र उपाध्याय ने बताया कि वह परिवार के साथ बी-9 स्थित मकान में रहते थे। करीब दो महीने पहले वह दूसरे मकान ए-6 में रहने चले गए थे। पुराने मकान में सामान रखा होने के कारण वह उसकी देखरेख के लिए समय-समय पर आते-जाते रहते थे। 12 अक्तूबर को उनकी पत्नी शिखा उपाध्याय मकान पर पहुंचीं। तब सब कुछ सामान्य था।
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14 अक्तूबर की शाम को पत्नी शिखा और बेटा कार्तिक मकान पर पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गए। सामान बिखरा पड़ा था और अलमारियों के ताले टूटे हुए थे। जांच करने पर कीमती सामान गायब मिला। पीड़ित के अनुसार चोर सोने की चार अंगूठियां, मंगलसूत्र, चेन व अन्य आभूषण, चांदी की दो जोड़ी पायल, बिछुए, चांदी के पांच बर्तन, करीब दो लाख रुपये, लैपटॉप, एलईडी और अन्य घरेलू सामान चोरी कर ले गए। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है।
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एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि बंद मकान में चोरी की सूचना पर जांच की जा रही है। गेट बंद कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है। चौकीदारों से भी पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि शिकायत में बताए गए सामान की चोरी को लेकर कुछ संदेह हैं।
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