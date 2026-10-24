Agra News: मौसम फिर बदला, बादल गरज के साथ पड़ सकती है बौछारें

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शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस रहा। देर शाम के बाद मौसम बदल गया। हल्की आंधी के साथ बादल छा गए। कई जगह हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इससे तापमान कम हुआ। मौसम विभाग ने शनिवार को भी ऐसे ही मौसम रहने की उम्मीद जताई है। इसमें बिजली चमकने और बादल गरजने के आसार हैं। बौछारें भी आ सकती हैं। 25 से 29 अक्तूबर तक मौसम फिर से साफ रह सकता है। 28 अक्तूबर तक अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। 29 से तापमान में गिरावट हो सकती है। अधिकतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है।