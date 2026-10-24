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Agra News: मौसम फिर बदला, बादल गरज के साथ पड़ सकती है बौछारें

Sat, 24 Oct 2026 02:54 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:54 AM IST
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The weather has changed again; expect clouds, thunder, and potential showers.
आगरा। मौसम ने एक बार फिर करवट बदला है। शुक्रवार दोपहर तक हल्की गर्मी का एहसास रहा। देर शाम को तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी भी हुई। इससे तापमान में कमी आई। मौसम विभाग ने 24 घंटे ऐसे ही मौसम रहने के आसार जताए हैं।
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शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस रहा। देर शाम के बाद मौसम बदल गया। हल्की आंधी के साथ बादल छा गए। कई जगह हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इससे तापमान कम हुआ। मौसम विभाग ने शनिवार को भी ऐसे ही मौसम रहने की उम्मीद जताई है। इसमें बिजली चमकने और बादल गरजने के आसार हैं। बौछारें भी आ सकती हैं। 25 से 29 अक्तूबर तक मौसम फिर से साफ रह सकता है। 28 अक्तूबर तक अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। 29 से तापमान में गिरावट हो सकती है। अधिकतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है।
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