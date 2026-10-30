Agra News: आज महिला आयोग की अध्यक्ष करेंगी सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 30 Oct 2026 02:28 AM IST
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आगरा। नवीन सर्किट हाउस में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष जनसुनवाई करेंगी। इसमें महिला उत्पीड़न रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सुनवाई की जाएगी।
जनसुनवाई सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इसमें महिला कल्याण, बाल विकास व पुष्टाहार, समाज कल्याण, स्वास्थ्य विभाग, मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण विभाग सहित विभिन्न विभागों से संचालित महिलाओं से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करेंगी। इसके साथ ही महिला उत्पीड़न की पुलिस संबंधित शिकायतों को सुना जाएगा।
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जनसुनवाई सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इसमें महिला कल्याण, बाल विकास व पुष्टाहार, समाज कल्याण, स्वास्थ्य विभाग, मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण विभाग सहित विभिन्न विभागों से संचालित महिलाओं से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करेंगी। इसके साथ ही महिला उत्पीड़न की पुलिस संबंधित शिकायतों को सुना जाएगा।
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