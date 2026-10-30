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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   The Chairperson of the Women's Commission will conduct a hearing today.

Agra News: आज महिला आयोग की अध्यक्ष करेंगी सुनवाई

Fri, 30 Oct 2026 02:28 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 30 Oct 2026 02:28 AM IST
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The Chairperson of the Women's Commission will conduct a hearing today.
आगरा। नवीन सर्किट हाउस में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष जनसुनवाई करेंगी। इसमें महिला उत्पीड़न रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सुनवाई की जाएगी।
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जनसुनवाई सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इसमें महिला कल्याण, बाल विकास व पुष्टाहार, समाज कल्याण, स्वास्थ्य विभाग, मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण विभाग सहित विभिन्न विभागों से संचालित महिलाओं से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करेंगी। इसके साथ ही महिला उत्पीड़न की पुलिस संबंधित शिकायतों को सुना जाएगा।
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