Agra News: आगरा की टीम ने स्मार्ट एकादश को 74 रन से हराया

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आगरा। फतेहाबाद रोड के क्रिकेट मैदान पर चल रही जेबी वरिष्ठ कॉर्पोरेट क्रिकेट प्रतियोगिता में आगरा सीए की टीम ने स्मार्ट एकादश को 74 रन से हरा दिया। आगरा सीए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 186 रन बनाए। अभिषेक अग्रवाल ने 46 गेंदों पर नौ चौकों की मदद से 70 रन बनाए। केशव शर्मा ने 26 और गौरव सिंघल ने नाबाद 25 रन का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्मार्ट एकादश की टीम 16.2 ओवर में 112 रन पर सिमट गई। अमरेश सिंह यादव ने 40 रन बनाए। आगरा सीए की ओर से निहार सेतिया, नितिन अग्रवाल और गौरव सिंघल ने दो-दो विकेट लेकर जीत में अहम भूमिका निभाई। प्रतियोगिता का आयोजन जेबी स्पोर्ट्स हब की ओर से किया जा रहा है।