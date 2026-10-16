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यूपी: ताजमहल या तेजोमहादेव मंदिर? मामले में अब 25 नवंबर को होगी सुनवाई, अदालत ने दी तारीख

Fri, 16 Oct 2026 10:07 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 16 Oct 2026 10:07 AM IST
सार

ताजमहल को तेजोमहादेव मंदिर बताने वाले वाद में अगली सुनवाई अब 25 नवंबर को होगी। पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण मंगलवार को आदेश छह नियम 17 सीपीसी के तहत दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं हो सकी।
 

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Taj Mahal Tejo Mahadev Case Hearing Postponed to November 25
ताजमहल। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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। ताजमहल को तेजोमहादेव मंदिर बताने वाले दायर वाद में अगली सुनवाई अब 25 नवंबर को होगी। वादी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि श्री भगवान श्रीतेजोमहादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार आदि की सुनवाई अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन)-2 की अदालत में चल रही है।
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मंगलवार को आदेश छह नियम 17 सीपीसी के तहत दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होनी थी लेकिन पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने से अदालत ने अगली तारीख 25 नवंबर तय कर दी है। 
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