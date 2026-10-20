यूपी: करोड़ों की दवाओं का बैच नंबर खोलेगा राज, आगरा से होगी पूरे प्रदेश में फैले नेटवर्क की जांच

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बीते दिनों धनौली, टेढ़ी बगिया और भरतपुर के बयाना में कुआं में नामी कंपनियों की दवाएं बरामद की थीं। इनके नकली होने की आशंका है साथ ही ऐसी ही दवाओं की अन्य जिलों में बिक्री की गई हो। इस पर औषधि विभाग ने जब्त दवाओं के कंपनी के नाम, बैच नंबर, क्यूआर कोड समेत अन्य जानकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मुख्यालय को भेज दी है।इसके आधार पर पूरे प्रदेश में इन बैच की दवाओं की जांच की जाएगी। इस बात का पता लगाने के बाद कि इनकी खरीद कहां से की गई आगे की कार्रवाई होगी। औषधि निरीक्षक आशुतोष मिश्रा ने बताया कि तीनों जगह से मिलीं दवाएं समान कंपनी की हैं। ये एक ही गैंग की कारस्तानी प्रतीत होती है। ऐसे में इनकी रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी है, जिससे अन्य जिलों में इन बैच के आधार पर जांच हो सके।औषधि विभाग ने बरामद दवाओं की रिपोर्ट संबंधित कंपनियों को भेजी थी। अभी तक कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। औषधि निरीक्षक नीलेश शर्मा ने बताया कि बरामद दवाओं की बैच नंबर, निर्माता कंपनी, एक्सपायरी डेट समेत विभिन्न जानकारी संबंधित कंपनी को भेज दी है। उनसे पूछा गया था कि ये दवाइयां आपके यहां निर्मित हैं या नहीं। अभी कंपनियों की ओर से कोई विवरण नहीं मिला है।