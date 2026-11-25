सुख जीवन स्पोर्ट्स अकादमी के मैदान पर खेले गए मुकाबले में आध्या क्रिकेट अकादमी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सुख जीवन स्पोर्ट्स अकादमी ने निर्धारित 30 ओवर में 155 रन बनाए। अर्णव और आदित्य ने 36-36 रन की पारियां खेलीं। विराज ने 27 और अरब ने 20 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। आध्या क्रिकेट अकादमी की ओर से लेवी ने तीन और सृष्टि ने दो विकेट हासिल किए। उद्भव, पावनी और ओमकार को एक-एक विकेट मिला।लक्ष्य का पीछा करने उतरी आध्या क्रिकेट अकादमी की टीम सुख जीवन के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी और 99 रन पर ऑलआउट हो गई। पावनी ने 17 और जयंत ने 12 रन बनाए। सुख जीवन स्पोर्ट्स अकादमी ने 56 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया। रुद्र और पीयूष ने दो-दो विकेट चटकाए। सम्राट, कबीर, आदित्य और गगन ने एक-एक बल्लेबाज को पवेलियन भेजा। बल्लेबाजी और गेंदबाजी में योगदान देने वाले आदित्य यादव को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुख जीवन स्पोर्ट्स अकादमी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव सोई ने उन्हें पुरस्कार प्रदान किया। इस मौके पर अकादमी के सचिव बंटी यादव, लोकेंद्र यादव, राजेश कुशवाह और संदीप सोलंकी आदि उपस्थित रहे।