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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Staff found guilty in case involving assault on patients' attendants; removed from position

Agra News: तीमारदारों से मारपीट के मामले में स्टाफ दोषी, हटाया गया

Sat, 24 Oct 2026 02:52 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:52 AM IST
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Staff found guilty in case involving assault on patients' attendants; removed from position
आगरा। एसएन मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों से मारपीट मामले में जांच पूरी हो गई है। समिति की जांच में आरोपी स्टाफ मारपीट का दोषी पाया गया है। इसके बाद कर्मचारियों को फार्मेसी विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। अन्य स्टाफ को भी तीमारदार-मरीजों से अभद्रता न करने की सख्त हिदायत दी गई है।
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रविवार की देर रात नई सर्जरी बिल्डिंग स्थित लैब में पथवारी निवासी सुधांशु कठेरिया और अंकित कठेरिया रिश्तेदार की मरीज की खून की जांच कराने आए थे। आरोप लगाया था कि जांच शुल्क पर बहस होने पर कर्मचारी आशुतोष ने मारपीट की। मोबाइल भी तोड़ दिए थे। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी।
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प्रकरण की जांच डाॅ. गजेंद्र विक्रम सिंह अध्यक्षता में गठित समिति ने की। इसमें सीसीटीवी कैमरे में आरोपी स्टाफ मारपीट करता दिख रहा है। अन्य स्टाफ के बयान भी दर्ज किए जिसमें घटना होने की बात कही गई।
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प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि समिति की जांच के आधार पर आरोपी स्टाफ को लैब से हटाकर फार्मेसी विभाग भेज दिया गया है। इस विभाग में मरीज-तीमारदार से स्टाफ का सीधे संबंध नहीं है।
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