Agra News: विश्वविद्यालय में भिड़े कर्मचारी, प्रधान सहायक ने लगाया मारपीट का आरोप

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

टीकम सिंह ने बताया कि बुधवार रात दोनों के बीच मुख्य गेट पर ताला लगाने को लेकर बहस हो गई थी। दोनों के निवास विश्वविद्यालय के सुल्तानगंज पुलिया स्थित परिसर में है। एक ही बिल्डिंग में ऊपर-नीचे दोनों का घर है। रात को वह अपने पत्नी व बच्चे के साथ बाहर गए थे। रात को लौटे तो मुख्य गेट पर ताला लगा था। इसी बात को लेकर रात को महामंत्री सुनीत चौधरी से बहस हो गई थी। सुबह विश्वविद्यालय कार्यालय पहुंचे तो सुनीत चौधरी ने आते ही बहस की और मारपीट कर दी। इस संबंध में सुनीत चौधरी का कहना है कि रात को ताले लगाने के कारण टीकम सिंह ने गाली-गलौज की थी। सुबह समझाने गया था कि एक ताले के पीछे गाली-गलौज नहीं करनी चाहिए थी। मारपीट का आरोप गलत है।2 दिन पहले खंदारी परिसर में हुई थी छात्रों के बीच मारपीटडॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय इन दिनों युद्ध का मैदान बन चुका है। दो दिन पहले खंदारी परिसर के दाऊदायल संस्थान में विद्यार्थी आपस में भिड़ गए थे। आरोप है कि बाहर से लड़कों को बुलाकर कैंपस में मारपीट की गई थी। एक-दो छात्रों के सिर में भी चोट आई थी। मामले की जांच चीफ प्रॉक्टर कर रहे हैं।वर्जनदो कर्मचारियों में मारपीट का मामला तो सामने आया है। जांच कराई जा रही है।अजय मिश्रा, कुलसचिववर्जनशिकायत आई है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।बजरंग प्रसाद, एसीपी, हरीपर्वत