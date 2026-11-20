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आगरा। ऐसे वाहन स्वामी जो यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान कटने के बाद निस्तारण नहीं करा सके हैं, वह 28 नवंबर, को जनपद न्यायालय में विशेष लोक अदालत में निस्तारण करा सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पंकज कुमार ने बताया कि विशेष लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कराने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए पेमेंट सेतु एप के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था भी की गई है। इसके जरिये लंबित चालान का भुगतान घर बैठे भी किया जा सकेगा। विशेष लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े ऐसे लंबित चालान और मामलों का निस्तारण किया जाएगा, जो लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किए जाने योग्य हैं।