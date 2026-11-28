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निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से 21 नवंबर को भेजे पत्र में कहा गया था कि संबंधित शिक्षकों के क्षेत्र में मतदाता पुनरीक्षण के लिए फॉर्म-6 की प्रगति शून्य पाई गई। इसे निर्वाचन कार्य में लापरवाही मानते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके बाद बीएसए ने तत्काल प्रभाव से नवंबर 2026 का वेतन रोकने के आदेश दिया।कार्रवाई की जद में बिचपुरी के उच्च प्राथमिक विद्यालय बसूला की सहायक अध्यापक शिवाली अग्रवाल, प्राथमिक विद्यालय रजरई की सहायक अध्यापक राजश्री यादव और प्राथमिक विद्यालय ताजगंज-1 की शिक्षामित्र आरती शर्मा आई हैं। बीएसए ने संबंधित वित्त एवं लेखाधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारियों को भी आदेश की प्रति भेजकर वेतन-मानदेय रोकने के निर्देश दिए।