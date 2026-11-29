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तहसील बार एसोसिएशन ने शनिवार दस्तावेज लेखक, स्टांप बैंडर और अधिवक्ताओं ने संयुक्त बैठक की। उसके बाद सहायक महानिरीक्षक निबंधन को ज्ञापन सौंपा। उसमें महानिरीक्षक निबंधन के रविवार को उपनिबंधन कार्यालयों को खोले जाने का विरोध किया। साथ ही सूचना दी कि कोई भी अधिवक्ता व स्टांप वेंडर न्यायिक और निबंधन कार्य नहीं करेंगे। तहसील बार एसोसिएशन के महासचिव अरविंद कुमार दुबे ने बताया कि रविवार को दस्तावेज लेखक, स्टांप वेंडर और अधिवक्ताओं को सामाजिक, पारिवारिक व अन्य विभिन्न कार्य होते हैं। इसलिए सभी ने संयुक्त रूप से फैसला लिया है कि वह कोई भी कार्य नहीं करेंगे। अगर कोई साथी निर्णय के खिलाफ जाकर कार्य करता है तो उसके खिलाफ एसोसिएशन कार्रवाई करेगी।इस दौरान शंभूनाथ वर्मा, श्रीकृष्ण दीक्षित, आशू यादव, राम उपाध्याय, विमल तिवारी, दिव्यांश पांडे, मुकेश गुप्ता, बृजेश शर्मा आदि मौजूद रहे।वर्जनरविवार को सभी उप निबंधक कार्यालय निर्धारित समय से खुलेंगे। अधिवक्ताओं ने कार्य से विरत रहने का ज्ञापन दिया है। - योगेश कुमार, सहायक महानिरीक्षक निबंधन