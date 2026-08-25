ट्रेन में चेन खींचना पड़ा भारी: 23 दिन में 123 यात्रियों पर कार्रवाई, इतना वसूला गया जुर्माना

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आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि कैंट पर 42, आगरा फोर्ट व अछनेरा पर 6-6, कोसीकलां पर 7 और धौलपुर स्टेशन पर 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई।मंडल में प्रमुख स्टेशनों और ट्रेनों में सघन जांच व निगरानी के साथ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्टेशनों पर उद्घोषणा, बैनर-पोस्टर और आरडीएन स्क्रीन के माध्यम से यात्रियों को अनावश्यक चेन पुलिंग न करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। कुछ केस ट्रायल पर हैं। शेष से 1900 रुपये जुर्माना वसूला गया।