खुद के सिर पर मारा पत्थर, कपड़े फाड़े: डिलीवरी ब्वाॅय ने इसलिए गढ़ी लूट की झूठी कहानी, पुलिस भी चाैंक गई

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एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को अंशुल ने थाना ट्रांस यमुना में तहरीर देकर बताया कि वह अमेजन कंपनी में डिलीवरी ब्वाॅय है। बृहस्पतिवार रात सामान वितरित करने के बाद कैश जमा करने फतेहाबाद रोड से शाहदरा होते हुए कंपनी के कार्यालय जा रहा था। टीआर गार्डन के पास बिना नंबर प्लेट की एक्टिवा पर सवार तीन युवकों ने गाली-गलौज और मारपीट कर उससे 95 हजार रुपये और मोबाइल फोन लूट लिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।थानाध्यक्ष हरेंद्र ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच में मामला संदिग्ध मिलने पर अंशुल से पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार, उसने स्वीकार किया कि 19 से 22 अक्तूबर के बीच वीवो मोबाइल पर एविएटर नामक ऑनलाइन सट्टा गेम खेलते हुए 1,12,800 रुपये हार गया था। यह रकम कंपनी के कैश कलेक्शन की थी, जिसे उसे जमा करना था। रकम जमा करने से बचने के लिए उसने लूट की झूठी कहानी रची।पुलिस के मुताबिक, अंशुल ने खुद को चोट पहुंचाई, कपड़े फाड़े और मोबाइल को फ्लाइट मोड पर करके घटनास्थल के पास छिपा दिया। इसके बाद लूट की सूचना दी। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर मोबाइल फोन और 5,610 रुपये बरामद किए। मोबाइल की जांच में ऑनलाइन गेम खेलने और रकम हारने से जुड़े साक्ष्य मिलने का दावा किया गया है। पुलिस ने 24 अक्तूबर को आरोपी अंशुल यादव निवासी ग्राम तोरा, कलाल खेरिया, फतेहाबाद रोड, आगरा को गिरफ्तार कर लिया। मूल रूप से वह सौरज, थाना नसीरपुर, फिरोजाबाद का निवासी है।