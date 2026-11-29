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बालक वर्ग में मिल्टन पब्लिक स्कूल प्रथम, डॉ. एमपीएस स्कूल द्वितीय व श्रीराम सेंटेनियल और किड्स वनस्थली संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पर रहे। बालिका वर्ग में डॉ. एमपीएस स्कूल प्रथम, गणेश रामनगर द्वितीय व एलन हाउस और क्वीन विक्टोरिया गर्ल्स इंटर कॉलेज संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पर रहे। पुरस्कार वितरण डॉ. राजेश कुलश्रेष्ठ, राजेश सिंह कुशवाहा, डॉ. राहुल राज कुलश्रेष्ठ और डॉ. बीपी सिंह ने किया। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में मुकेश राय, उमा सिंह, रश्मि, सनी प्रताप,यशवंत, नीरज कांत और बृजेश कुमार शामिल रहे। प्रतियोगिता का संचालन जिला सचिव रुपेश अग्रवाल ने किया।

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आगरा। जिला योग स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित द्वितीय इंटर स्कूल योग चैंपियनशिप का दूसरे दिन समापन हो गया। प्रतियोगिता में डॉ. एमपीएस स्कूल ने ओवरऑल विजेता का खिताब हासिल किया। कार्यक्रम में विशेष आकर्षण सूरकुटी के दिव्यांग बच्चों का योग प्रदर्शन रहा।