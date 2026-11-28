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थाना सतर्कता अधिष्ठान आगरा सेक्टर में ठेकेदार परवेज अहमद ने शिकायत दर्ज कराई थी। परवेज ने मथुरा के गोवर्धन की ग्राम पंचायत अडिंग में 2 करोड़ का सिविल काम कराया था। 4 नवंबर, 2026 तक ग्राम पंचायत विभाग पर उसका 30 लाख रुपये बकाया था। आरोप था कि मनीष भंडारी ने भुगतान के लिए 30 फीसदी हिस्सा और एक लाख रुपये अग्रिम मांगे। सतर्कता विभाग की टीम ने निरीक्षक सत्यवीर सिंह के नेतृत्व में ठेकेदार को फिनोफ्थलिन पाउडर लगे नोट देकर भेजा। नोट लेते ही पंचायत अधिकारी को रंगे हाथ हिरासत में ले लिया गया। उसे अदालत में पेश कर जेल भेजा गया था, जहां वह 7 नवंबर से निरुद्ध है।