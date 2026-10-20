यूपी: ताजमहल पर पर्यटकों का सैलाब, 32 हजार से ज्यादा पहुंचे; सुबह से लगीं लंबी कतारें

पूर्वी और पश्चिमी प्रवेश द्वारों पर सुबह से ही पर्यटकों की भीड़ रही। टिकट काउंटर से मुख्य गेट तक लंबी कतारें देखी गईं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी में ताज देखने का उत्साह था। स्कूली बच्चों के दल भी ताज का इतिहास और नक्काशी निहारते दिखे। सामान घर में सामान जमा करने में थोड़ी असुविधा हुई, पर पर्यटकों ने इस ऐतिहासिक पल का भरपूर आनंद लिया।बिहार से अपने माता-पिता के साथ सोमवार को ताजमहल पहुंचे सात वर्षीय मयंक को मस्जिद के पास एक बंदर ने हाथ में काट लिया। अचानक हुए हमले से बच्चा लहूलुहान हो गया। परिजन तुरंत बच्चे को ताजमहल के भीतर स्थित डिस्पेंसरी लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने बच्चे को एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाया। वहीं पश्चिम बंगाल के एसके शाहिद की पश्चिमी पार्किंग के पास अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें उपचार दिया गया। मैनपुरी की 17 वर्षीय छात्रा प्रियांशी ताजमहल के भीतर चक्कर आने से गिर पड़ी। एएसआई के कर्मचारी तुरंत परिसर की डिस्पेंसरी ले गए। डॉक्टर ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद छात्रा को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवा दिया।