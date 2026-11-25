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सेंट्रल जोन ने उनकी कप्तानी में मंगलवार को गुवाहाटी में नॉर्थ जोन के खिलाफ प्रतियोगिता में अपना पहला मुकाबला खेला। टीम को मैच में सफलता नहीं मिली लेकिन अब सभी की निगाहें अगले मुकाबले में दीप्ति के नेतृत्व में टीम की वापसी पर रहेंगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने अनुभव और हरफनमौला प्रदर्शन से पहचान बना चुकीं दीप्ति के नेतृत्व से टीम को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। उनकी यह नई जिम्मेदारी आगरा के क्रिकेट जगत के लिए भी गर्व का विषय है। शहर की बेटी को देश के प्रमुख घरेलू क्रिकेट मुकाबलों में एक जोन की अगुवाई का अवसर मिला है। बीसीसीआई की इस प्रतियोगिता में सेंट्रल, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन की टीमें हिस्सा ले रही हैं। टी-20 प्रारूप में आयोजित इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख महिला खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। अब देखना होगा कि दीप्ति की कप्तानी में सेंट्रल जोन आगामी मुकाबलों में कैसा प्रदर्शन करता है।

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आगरा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी गेंदबाजी और ऑलराउंड प्रदर्शन से भारतीय महिला क्रिकेट में खास पहचान बनाने वाली आगरा की दीप्ति शर्मा को एक नई जिम्मेदारी मिली है। बीसीसीआई की सीनियर महिला इंटर जोनल टी-20 ट्रॉफी में उन्हें सेंट्रल जोन की कप्तानी सौंपी गई है।