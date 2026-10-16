एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल: पर्चा हाथ में, डॉक्टर गायब! आगरा के अस्पतालों में इलाज के लिए भटक रहे मरीज

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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 1351 स्टाफ हैं। इसमें, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स समेत अन्य कर्मचारी हैं। आठ अक्तूबर से ये हड़ताल पर हैं। शहरी स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लेडी लॉयल, जिला अस्पताल में सेवाएं प्रभावित हो रही है। जिला अस्पताल में जीरियाट्रिक, आहार, फिजियोथेरेपी समेत कई विभाग में चिकित्सक नहीं हैं। इससे मरीज पर्चा लेकर भटक रहे हैं।चैंबर में चिकित्सक नहीं होने के कारण मरीज पर्चे लेकर घंटों इंतजार कर रहे हैं। प्रमुख अधीक्षिका डॉ. सुनीता राठौर का कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए मरीज देखे जा रहे हैं लेकिन हड़ताल से दिक्कत आ रही है। सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव का कहना है कि अन्य चिकित्सकों को अतिरिक्त समय मरीज देखने को कहा है। एनएचएमकर्मियों से हड़ताल खत्म करने की अपील भी की है।बोदला निवासी पूनम ने बताया कि जिला अस्पताल में पर्चा बनवाया और फिर डॉक्टर को दिखाने पहुंची। यहां डॉक्टर नहीं बैठे, काफी देर तक इंतजार भी किया। स्टाफ ने बताया कि डॉक्टर साहब हड़ताल पर हैं।टेढ़ी बगिया निवसी राखी का कहना है कि जिला अस्पताल में इलाज के लिए गई। पर्चा लेकर डॉक्टर साहब को दिखाने गई, यहां कोई बैठा नहीं था। अन्य मरीज भी खड़े थे, इलाज नहीं मिल पाया।समान कार्य समान वेतन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ आठ अक्तूबर से हड़ताल पर है। तीन दिन आगरा में धरना देने के बाद अब लखनऊ में संचालित हो रहा है। चिकित्सकीय सेवाएं प्रभावित होने पर शासन से सीएमओ से इसकी रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष देवी सिंह कुशवाहा ने बताया के मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी। सभी कर्मचारी लखनऊ में धरना देकर के मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं।