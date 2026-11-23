Agra News: श्रीकृष्ण-सुदामा की मित्रता का सुनाया प्रसंग
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 11:57 PM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 11:57 PM IST
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कागारौल। गांव सोन में श्रीमद्भागवत कथा हो रही है। सोमवार को कथा व्यास आचार्य अनिल कृष्ण दुबे शास्त्री ने रुक्मिणी विवाह का प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि रुक्मिणी का पत्र मिलने पर भगवान श्रीकृष्ण ने उनसे विवाह किए। शास्त्री ने भगवान श्रीकृष्ण-सुदामा की मित्रता का भी वर्णन किए। उन्होंने सुदामा चरित्र के माध्यम से सच्ची मित्रता, प्रेम और समर्पण का संदेश दिया। कथा सुनकर श्रद्धालु भाव-विभोर हो उठे और भजन-कीर्तन पर झूमे। आयोजक अनिल सिंघल ने बताया कि मंगलवार को भंडारा होगा।
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