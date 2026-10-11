फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Nandgava Road drain blocked; water flowing onto the road.

Agra News: नंदगवा रोड का नाला बंद, सड़क पर बह रहा पानी

Sun, 11 Oct 2026 03:02 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 11 Oct 2026 03:02 AM IST
विज्ञापन
Nandgava Road drain blocked; water flowing onto the road.
बाह: जैतपुर में नंदगवा रोड पर नाला बंद, सड़क पर बह रहा पानी - फोटो : samvad
बाह। जैतपुर में नंदगवा रोड पर पटिया डाल कर नाला बंद किए जाने से सड़क पर पानी बह रहा है। जिससे छात्र-छात्राओं एवं राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैतपुर कस्बे के तीन इंटर कॉलेज, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं नंदगवा रोड के रास्ते निकलते हैं। इतना ही नहीं चंबल क्षेत्र के ग्रामीण इसी सड़क से जैतपुर का बाजार करते हैं। इसके अलावा इटावा से धौलपुर के लिए जाने वाले वाहन नंदगवा रोड से ही आवागमन करते हैं। कस्बे में नाला पटिया रख कर बंद कर दिया है। स्थानीय लोगों ने नाला खुलवा कर पानी की निकासी कराए जाने की मांग की है।
विज्ञापन


नाला बंद होने एवं सड़क पर पानी बहने का मामला संज्ञान में नहीं है। पंचायत सचिव को मौके पर भेज कर नाले को खुलवा कर पानी की निकासी कराई जाएगी।- नीरज तिवारी, खंड विकास अधिकारी जैतपुर
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed