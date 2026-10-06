Agra News: मिशन शक्ति व एंटी रोमियो टीम ने छात्र-छात्राओं को किया जागरूक

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कार्यक्रम में शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। इसके साथ ही साइबर अपराध से बचाव के उपाय समझाते हुए संदिग्ध लिंक, कॉल या ओटीपी साझा न करने तथा ठगी होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने के लिए जागरूक किया गया।

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कागारौल। मिशन शक्ति/एंटी रोमियो टीम ने क्षेत्र के एक निजी स्कूल में छात्र-छात्राओं को महिला एवं बाल सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। टीम ने आपात स्थिति हेतु विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों, महिला हेल्पडेस्क, महिला बीट पुलिस अधिकारी, एंटी रोमियो स्क्वाड और महिला साइबर सेल की कार्यप्रणाली की जानकारी दी।