यूपी: जिससे होना है निकाह, उसकी बना ली अश्लील वीडियो, अब रख दी ऐसी शर्त; पीड़ित परिवार के उड़ गए होश
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 14 Oct 2026 10:43 AM IST
सार
आगरा की एक महिला ने आरोप लगाया है कि फिरोजाबाद के युवक ने उनकी 15 वर्षीय बेटी की आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्डिंग कर परिवार को ब्लैकमेल किया और धमकियां दीं। परिजन ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है; पुलिस के मुताबिक, मामले की विवेचना फिरोजाबाद स्थानांतरित की जाएगी।
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विस्तार
दरगाह पर मुलाकात के बाद फिरोजाबाद के युवक ने नाबालिग को जाल में फंसा लिया। परिजन ने रिश्ता तय कर बालिग होने तक निकाह रोक दिया। इसके बाद आरोपी ने वीडियो कॉल के दौरान अश्लील रिकार्डिंग कर ली। पूरे परिवार को ब्लैकमेल करने लगा। परिजन ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है।
जगदीशपुरा निवासी महिला ने बताया कि 15 वर्षीय बेटी को वह झाड़फूंक के लिए अबुल उलाह दरगाह ले जाती थीं। वहीं बेटी की मुलाकात फिरोजाबाद के बबलू से हो गई। बातचीत होने पर उन्होंने मंगनी कर दी और बालिग होने पर निकाह के लिए कह दिया। इस दौरान उनकी गैरमौजूदगी में बेटी को घर से ले गया। कहीं अन्यत्र बेटी को आपत्तिजनक अवस्था में कर दिया। इस दौरान अपने अन्य दोस्तों को वीडियो काल कर दी।
वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लिया। निकाह के लिए दबाव बनाया। तीन दिन पूर्व उनके मोबाइल पर वीडियो भेजा तो उन्हें जानकारी हुई। आरोपी फोन कर बेटी को घर से ले जाने की धमकी दे रहा है। परिवार को जान से मारने की बात कह रहा है। मामले में एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि आरोपी और घटनाक्रम फिरोजाबाद का है। प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना फिरोजाबाद ट्रांसफर की जाएगी।
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जगदीशपुरा निवासी महिला ने बताया कि 15 वर्षीय बेटी को वह झाड़फूंक के लिए अबुल उलाह दरगाह ले जाती थीं। वहीं बेटी की मुलाकात फिरोजाबाद के बबलू से हो गई। बातचीत होने पर उन्होंने मंगनी कर दी और बालिग होने पर निकाह के लिए कह दिया। इस दौरान उनकी गैरमौजूदगी में बेटी को घर से ले गया। कहीं अन्यत्र बेटी को आपत्तिजनक अवस्था में कर दिया। इस दौरान अपने अन्य दोस्तों को वीडियो काल कर दी।
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वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लिया। निकाह के लिए दबाव बनाया। तीन दिन पूर्व उनके मोबाइल पर वीडियो भेजा तो उन्हें जानकारी हुई। आरोपी फोन कर बेटी को घर से ले जाने की धमकी दे रहा है। परिवार को जान से मारने की बात कह रहा है। मामले में एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि आरोपी और घटनाक्रम फिरोजाबाद का है। प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना फिरोजाबाद ट्रांसफर की जाएगी।
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