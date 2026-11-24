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गांव वरना निवासी श्यामवीर पुत्र गंधर्व सिंह ने बताया नौ अप्रैल 2026 को मंदिर की जमीन खाली कराने को लेकर गांव के ही अमर सिंह पुत्र राधाचरण पक्ष से विवाद हो गया था। मारपीट में उनके ताऊ मोहन सिंह (55) गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कोमा में चले गए थे। श्यामवीर की तहरीर पर पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस सात आरोपियों को पहले ही जेल भेज चुकी है। कोमा में होने पर मोहन सिंह का घर पर ही इलाज चल रहा था। सोमवार शाम करीब छह बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के चार पुत्र हैं।

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फतेहाबाद। थाना क्षेत्र के गांव वरना में मंदिर की जमीन खाली कराने को दो पक्षों में हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की साढ़े सात महीने बाद सोमवार शाम मौत हो गई। वह कोमा में थे। घर पर उनका इलाज चल रहा था।