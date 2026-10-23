Agra News: कैंटर की टक्कर से लोडर पलटा, चालक घायल

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फतेहाबाद। बाह-फतेहाबाद मार्ग पर शुक्रवार सुबह कैंटर की टक्कर से सामान से भरा लोडर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में लोडर चालक घायल हो गया। नोएडा निवासी चालक प्रदीप पुत्र जोगेंद्र लोडर में सामान लेकर कानपुर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे कैंटर ने लोडर में टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोडर को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारु कराया और घायल चालक को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है।