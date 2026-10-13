Agra News: एलएलबी प्रथम वर्ष की प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगित हुई

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एलएलबी द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा बीए एलएलबी तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ष की छूटी हुई प्रयोगात्मक परीक्षाएं 13 अक्तूबर को सुबह 10 बजे से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी। ये परीक्षाएं आगरा कॉलेज के विधि संकाय स्थित नोडल परीक्षा केंद्र पर होंगी। विश्वविद्यालय ने संबंधित विद्यार्थियों को निर्देश दिए हैं कि संबंधित छात्र-छात्राएं निर्धारित तिथि और समय पर परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

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आगरा। डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने एलएलबी प्रथम वर्ष की सत्र 2025-26 की छूटी हुई प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगित कर दी है। यह परीक्षा 13 अक्तूबर को सुबह 10 बजे से आगरा कॉलेज के विधि संकाय स्थित नोडल परीक्षा केंद्र पर होनी थी। परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओम प्रकाश की ओर से जारी अधिसूचना में अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित करने की जानकारी दी गई है।