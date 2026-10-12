Agra News: आज से लेखपाल करेंगे कार्य, आंदोलन खत्म

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उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर लेखपाल आंदोलित थे। इनके ऑनलाइन कार्य के बहिष्कार से करीब 16 हजार जाति, आय, मूल, ईडब्ल्यूएस, वरासत आदि के प्रमाणपत्र व अन्य कार्य लंबित हो गए।सदर तहसील के लेखपाल संघ के अध्यक्ष सत्यदीप सिंह ने बताया कि पदाधिकारियों की राजस्व प्रमुख सचिव सहित अन्य अधिकारियों के साथ हुई बैठक में दो मांगों भत्ता बढ़ोत्तरी और मंडलीय स्थानांतरण को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। इससे अब आंदोलन खत्म कर दिया गया है।वहीं जिले में पदोन्नति का इंतजार का रहे 62 लेखपालों में 21 लेखपालों को राजस्व परिषद ने राजस्व निरीक्षक के लिए चयनित कर लिया। लेखपाल अनुराग यादव, जितेंद्र कुमार, दौलत राम, जय किशोर निगम, नेम कुमार यादव, सुरजन सिंह, शिवराज सिंह, दिगेंद्र कुमार सिंह, रघुराज सिंह, घनेंद्र सिंह, सतीश चंद कुशवाह, अतुल कृष्ण कौशल, अनिल कुमार, रविंद्र कुमार सिंह, तुकमान सिंह, शैलेंद्र कुमार, विनोद कुशवाह, अश्वनी कुमार, शैलेंद्र राजपूत, राहुल आजाद, गजेंद्र की पदोन्नति हुई है।