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थाना हरीपर्वत में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, रमाशंकर अग्रवाल और उनकी पत्नी रेनू अग्रवाल मैसर्स मुकंद शैल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे। कंपनी ने मौजा कुआंखेड़ा में 6209 वर्ग मीटर का एक भूखंड खरीदा था। यह भूखंड दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (अब पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) के पास बंधक था, जिसके लिए अग्रवाल दंपती व्यक्तिगत गारंटर थे।आर्थिक कठिनाइयों के कारण 8 जुलाई, 2020 को श्री शुभलक्ष्मी एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में विक्रय अनुबंध हुआ, जो 9 जुलाई, 2020 को पंजीकृत कराया गया। इसके बाद 17 जुलाई 2020 को किरायानामा निष्पादित हुआ, 24 जुलाई को पंजीकृत हुआ, 11 लाख रुपये मिले और कब्जा सुधीर माहेश्वरी को दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि रवि शंकर और ऊषा अग्रवाल ने कागजों में बैठक दिखाकर उन्हें निदेशक मंडल से हटाकर स्वयं निदेशक बन गए।उन्होंने वित्तीय संस्थान से मिलीभगत कर असत्य तथ्यों के आधार पर विक्रय प्रमाणपत्र तैयार कराया और 29 मार्च, 2023 को भूखंड 3.41 करोड़ रुपये में सुशील चंद गुप्ता को बेच दिया। विवेचक ने जांच के बाद मैसर्स मुकंद शैल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, रवि शंकर, ऊषा अग्रवाल, पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के निदेशक, मोहित शर्मा, सुशील चंद गुप्ता और शलभ गुप्ता के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया है।