Agra News: जमीन 70 लाख की, दबंगों ने मांगी एक करोड़ की चौथ

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न्यू आगरा निवासी 82 वर्षीय नेमी चंद गुप्ता ने अदालत में अधिवक्ता के माध्यम से फतेहाबाद थाना क्षेत्र के गांव गुडा निवासी ओमवती, सालिगराम, पुनीत, प्रेम प्रसाद, कांता प्रसाद और मनीष के खिलाफ प्रार्थनापत्र दाखिल किया। बताया कि वर्ष 2021 में मौजा वीसरना में 3734 वर्ग मीटर जमीन 70 लाख रुपये में खरीदी थी। 28 अगस्त 2021 को उप निबंधक सदर तृतीय के यहां नजमा बेगम से अपने नाम बैनामा कराया।बाद में जमीन पर ईंटों की बाउंड्री करा दी। आरोप है कि 18 जनवरी, 2026 को जमीन पर पहुंचे तो बाउंड्री कई जगह टूटी मिली। उसे ठीक कराने के दौरान पता चला कि विपक्षी जमीन पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। उसके फर्जी कागजात भी बना लिए। 22 मार्च, 2026 को विपक्षी उनके न्यू आगरा स्थित घर पहुंचे। धमकी दी कि जमीन की तरफ देखा तो जान से मार देंगे। जमीन छोड़ने के बदले एक करोड़ रुपये की चौथ मांगी।