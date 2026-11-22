Agra News: ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से परोसी खीर-सब्जी, हजारों श्रद्धालुओं ने पाई प्रसादी
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:45 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:45 PM IST
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पिनाहट। गांव गुर्जा बासौनी में 13 नवंबर से चल रही श्रीमद्भागवत कथा का रविवार को भव्य और विशाल भंडारे के साथ श्रद्धापूर्वक समापन हो गया। दोपहर 12 बजे से शुरू हुए इस विशाल भंडारे में बाह, जैतपुर और पिनाहट क्षेत्र के दर्जनों गांवों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर खीर, पुआ और सब्जी की प्रसादी ग्रहण की।
भंडारे की भव्यता और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रसाद के रूप में तैयार की गई सब्जी और खीर की बड़ी मात्रा को रखने के लिए ट्रैक्टर की ट्रॉलियों का उपयोग किया गया। कथा आयोजक श्याम सुंदर सिकरवार ने बताया 13 नवंबर को कथा शुभारंभ से ही प्रतिदिन कथा श्रवण करने आने वाले सभी श्रद्धालुओं को भोजन प्रसादी कराई जा रही थी। वहीं, रविवार को कथा समापन पर करीब 50 कुंतल आटे के पुआ व अन्य पकवान तैयार कर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया।
सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने संभाली व्यवस्थाएं
दोपहर 12 बजे शुरू हुआ प्रसाद वितरण का सिलसिला देर शाम तक चला। विशाल भंडारे में भीड़ नियंत्रण, पंगत व्यवस्था और प्रसाद वितरण को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गांव व क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं और कार्यकर्ताओं ने निस्वार्थ भाव से सेवाएं दीं। पूरे आयोजन के दौरान गांव में भक्तिमय माहौल बना रहा।
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भंडारे की भव्यता और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रसाद के रूप में तैयार की गई सब्जी और खीर की बड़ी मात्रा को रखने के लिए ट्रैक्टर की ट्रॉलियों का उपयोग किया गया। कथा आयोजक श्याम सुंदर सिकरवार ने बताया 13 नवंबर को कथा शुभारंभ से ही प्रतिदिन कथा श्रवण करने आने वाले सभी श्रद्धालुओं को भोजन प्रसादी कराई जा रही थी। वहीं, रविवार को कथा समापन पर करीब 50 कुंतल आटे के पुआ व अन्य पकवान तैयार कर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया।
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सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने संभाली व्यवस्थाएं
दोपहर 12 बजे शुरू हुआ प्रसाद वितरण का सिलसिला देर शाम तक चला। विशाल भंडारे में भीड़ नियंत्रण, पंगत व्यवस्था और प्रसाद वितरण को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गांव व क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं और कार्यकर्ताओं ने निस्वार्थ भाव से सेवाएं दीं। पूरे आयोजन के दौरान गांव में भक्तिमय माहौल बना रहा।
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