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भंडारे की भव्यता और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रसाद के रूप में तैयार की गई सब्जी और खीर की बड़ी मात्रा को रखने के लिए ट्रैक्टर की ट्रॉलियों का उपयोग किया गया। कथा आयोजक श्याम सुंदर सिकरवार ने बताया 13 नवंबर को कथा शुभारंभ से ही प्रतिदिन कथा श्रवण करने आने वाले सभी श्रद्धालुओं को भोजन प्रसादी कराई जा रही थी। वहीं, रविवार को कथा समापन पर करीब 50 कुंतल आटे के पुआ व अन्य पकवान तैयार कर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया।सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने संभाली व्यवस्थाएंदोपहर 12 बजे शुरू हुआ प्रसाद वितरण का सिलसिला देर शाम तक चला। विशाल भंडारे में भीड़ नियंत्रण, पंगत व्यवस्था और प्रसाद वितरण को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गांव व क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं और कार्यकर्ताओं ने निस्वार्थ भाव से सेवाएं दीं। पूरे आयोजन के दौरान गांव में भक्तिमय माहौल बना रहा।