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किरावली। फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में विधायक चौधरी बाबूलाल के प्रयासों से करीब 40 लाख रुपये की लागत से दो मार्गों के निर्माण और सुधार कार्यों को स्वीकृति मिली है। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के अंतर्गत मोरी अकोला से नगला (बसैया) तथा कीठम कचौरा से जनूथा मार्ग का कायाकल्प कराया जाएगा। विधायक ने बताया क्षेत्र में सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करना उनकी प्राथमिकता है। वहीं, विधायक प्रतिनिधि डॉ. रामेश्वर सिंह चौधरी ने बताया इन सड़कों के बनने से ग्रामीणों का आवागमन सुगम होगा।