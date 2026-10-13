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Agra News: ताइक्वांडो में जेएमडी बनी ओवरऑल विजेता

Tue, 13 Oct 2026 03:11 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 13 Oct 2026 03:11 AM IST
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JMD emerged as the overall winner in Taekwondo.
विजेता ​खिलाड़ी
आगरा। शमसाबाद रोड स्थित नेहरू एन्क्लेव में आयोजित दो दिवसीय 12वीं क्योरोगी और 5वीं पूमसे डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप का समापन हो गया। डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन के सचिव देवेंद्र सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में जिले के 400 खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया। जेएमडी अकादमी ने ओवरऑल चैंपियनशिप अपने नाम की। देव एकेडमी रनर-अप और द इंडियन हेरिटेज स्कूल दूसरे रनर-अप रहे। समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किए गए। निर्णायक मंडल में चंद्रशेखर, नरेश कुमार, प्रदीप त्यागी, मोहिनी, अंजू कुमारी का योगदान रहा।
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