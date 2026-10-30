Agra News: जतिन ने झटके चार विकेट, मेजबान अकादमी बनी विजेता

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टॉस जीतकर चैंपियंस इलेवन ने पहले गेंदबाजी की। डॉ. अजीत सिंह क्रिकेट अकादमी 32.3 ओवर में 196 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। युवराज सिंह ने 53, आफरीन शमीम ने 32 रन बनाए। अंशु राजपूत ने तीन, आदित्य और लोकेंद्र ने दो-दो विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चैंपियंस इलेवन नौ विकेट पर 145 रन ही बना सकी। कृष्णा नरवार ने सर्वाधिक 35, अंशु राजपूत ने 16 रन बनाए। जतिन ने 7.2 ओवर में दो मेडन रखते हुए चार विकेट चटकाए। श्रेष्ठ गुप्ता और कप्तान गुलशन यादव ने दो-दो विकेट चटकाए। मेजबान अकादमी ने 51 रन से जीत दर्ज की।