Agra News: जेल में बंद महिलाओं ने व्रत के बाद खोला उपवास

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जिला जेल में पुरुष बंदियों के साथ ही महिलाओं की बैरक भी हैं। त्योहार पर शाम के भोजन में पूड़ी सब्जी रखी गई थी। साथ ही मिठाई के भी इंतजाम थे। व्रत रखने के बाद शाम को मंदिर में पूजा कराई गई। 15 महिलाओं के पति भी बंद थे। उन्हें पुरुष बैरक से लाया गया। उन्होंने साथ मिलकर पूजा अर्चना की। विज्ञापन

जिला जेल में पुरुष बंदियों के साथ ही महिलाओं की बैरक भी हैं। त्योहार पर शाम के भोजन में पूड़ी सब्जी रखी गई थी। साथ ही मिठाई के भी इंतजाम थे। व्रत रखने के बाद शाम को मंदिर में पूजा कराई गई। 15 महिलाओं के पति भी बंद थे। उन्हें पुरुष बैरक से लाया गया। उन्होंने साथ मिलकर पूजा अर्चना की।

आगरा। करवाचाैथ पर सलाखों में बंद महिलाओं ने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा। शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत भी खोला। 15 महिलाओं को पति का साथ भी मिल गया। जिला जेल में निरुद्ध 81 में से 70 महिलाओं ने व्रत रखा। जेल प्रशासन ने भी पूजा अर्चना के लिए विशेष इंतजाम किए थे।