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यूपी: दहेज के लिए पत्नी को घर से निकाला, फिर तीन लाख रुपये लेने के बाद की ऐसी हरकत; पति को शर्म भी न आई

Sun, 18 Oct 2026 02:14 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 18 Oct 2026 02:14 PM IST
सार

पति ने जबरन बनाए गए अश्लील वीडियो को भेजकर पांच लाख रुपये मांगे और वायरल करने की धमकी दी। वीडियो डिलीट कराने के लिए पत्नी ने तीन लाख रुपये दे दिए। इसके बाद भी पति अपनी हरकत से बाज न आया। 

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Husband swindles three lakh rupees from wife through blackmail
Fir demo - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार
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आगरा में शादी के बाद पत्नी का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और तीन लाख रुपये ऐंठने का आरोप लगा है। न्यायालय के आदेश पर फिरोजाबाद निवासी पति और उसके परिजन के खिलाफ ताजगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।
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ताजगंज निवासी महिला की शादी 28 अप्रैल, 2024 को फिरोजाबाद के रामगढ़ थाना क्षेत्र में हुई थी। महिला का आरोप है कि दहेज से असंतुष्ट पति ने 14 अक्तूबर 2024 को उसे घर से निकाल दिया। पति ने 14 फरवरी, 2025 की रात फेसबुक मैसेंजर पर जबरन बनाए गए अश्लील वीडियो को भेजकर पांच लाख रुपये मांगे और वायरल करने की धमकी दी। 
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वीडियो डिलीट कराने के लिए तीन लाख रुपये दिए मगर ऐसा नहीं हुआ। थाने और 28 फरवरी, 2026 को पुलिस आयुक्त से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद न्यायालय की शरण ली। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 
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