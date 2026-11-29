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सैंया। ठाकुर बहादुर सिंह धाकरे मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वावधान में सिकंदरपुर में रविवार को आयोजित स्वास्थ्य शिविर में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने 1,275 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निशुल्क परामर्श और दवाएं प्रदान कीं। शिविर में चिकित्सकों की टीम ने मरीजों की शुगर, ईसीजी, ब्लड प्रेशर और सीबीसी आदि की निशुल्क जांच की। जांच के बाद मरीजों को दवाओं का निशुल्क वितरण किया गया। शिविर के आयोजक दिगंबर सिंह धाकरे ने विशेषज्ञ चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया।